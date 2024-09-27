Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

В Казани студента университета обвиняют в надругательстве над гербом или России, еще он является фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды, пишет «Татар-информ».

По информации следствия, в октябре 2023 года молодой человек был в закрытом телеграм-канале и писал комментарии, которые были направлены на возбуждение ненависти или вражды к одной нации. Один народ парень сравнил со свиньями и также написал об их смерти.

Помимо этого, фигуранта обвиняют в надругательстве над флагом РФ: парень разорвал флаг на части.

На заседании 26 сентября он во всем признался. Известно, что молодой человек является студентом 2 курса казанского вуза.

За издевательства над флагом грозит до 1 года лишения свободы, а за разжигание вражды– до 6 лет колонии.

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