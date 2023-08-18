Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Татарстанстат: цены на свинину в республике выросли до 287 рублей

Татарстанстат: цены на свинину в республике выросли до 287 рублей

povar.ru

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В Татарстане за неделю значительно выросли цены на продукты. В список вошли подсолнечное масло, колбасы и мясо.

Так, с 7 по 14 августа на 3,78% выросли цены на свинину. Теперь килограмм этого мяса стоит 287 рублей.

Кроме того, вареная колбаса подорожала на 2,66% и достигла отметки в 393,7 рубля за килограмм.

  • цены на куры выросли на 2,46%, достигнув уровня в 189,6 рубля за килограмм;
  • подсолнечное масло подорожало на 2,33%, оценивается в 113,11 рубля за килограмм;
  • стоимость вермишели увеличилась на 1,49% и достигла отметки в 67,41 рубля за килограмм;
  • мясные консервы для детского питания подорожали на 1,15%, стоимость составляет 1 тыс. рублей за килограмм;
  • мороженая неразделанная рыба подорожала на 1,12%, оценивается в 220,83 рубля за килограмм;
  • стоимость пшена выросла на 1,04%, достигла 42,98 рубля за килограмм.

Также наблюдается повышение цен на другие продукты, включая молоко, макароны, рис и бананы

Стоит отметить, что цены для «борщевого набора» наоборот упали. Особенно заметное уменьшение стоимости у моркови, которая подешевела на 13,13%. Такими данными поделился Татарстанстат.

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