В Татарстане 11 апреля воздух прогреется до +20 градусов

11 апреля 2024 года, в Республике Татарстан потеплеет до +20 градусов, прогнозируется переменная облачность, осадков почти не ожидается. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

Утром в некоторых районах региона сохранится туман, температура воздуха будет на уровне от 0 до +5 градусов.

Специалисты прогнозируют северо-восточный ветер с переходом в течение дня в юго-западный, его скорость - 4-14 метров в секунду. Вечером местами в западных районах Татарстана стоит ожидать дождь и грозу.

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