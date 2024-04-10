Благодаря нацпроекту в Московском районе Казани «поумнеет» улица Серова

Интеллектуальные транспортные системы появятся на ул. Серова в региональной столице.

Оборудование этой улицы умными системами стало возможно благодаря национальному проекту. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве дорожного транспорта по Республике Татарстан.

Внедрение такой системы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается в Казани и Набережных Челнах. Так, в скором времени «поумнеет» ул. Серова в Московском районе. В районе домов №2 и №12 появится все необходимое оборудование: контроллер, камера и 2 пункта учёта интенсивности движения.

Светофоры там станут в реальном времени подстраиваться под обстановку на дороге. Работы проведут до 1 сентября 2024 года.

Ураза-байрам в Казани: праздник окончания поста 10 апреля пройдет на 2 площадках.