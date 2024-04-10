В Татарстане 9 апреля при пожаре в доме пострадали 2 взрослых и ребенок

Вечером 9 апреля 2024 года, в экстренные службы поступили сведения о пожаре в п.г.т. Уруссу на ул. Татарстана, 12А. На месте горел частный дом. Об этом рассказали в МЧС РТ.

В ведомстве сообщили, что огнем была охвачена веранда и кровля дома.

Из полыхающего дома спаслись 3 человека – мужчина, женщина и 8-летний мальчик. Они выбрались на улицу через горящую веранду и получили ожоги, их госпитализировали. Площадь пожара - 76 кв. м.

Причина возгорания, по предварительной информации, нарушение правил технической работы электрооборудования. По главной версии, случилось короткое замыкание проводки в веранде.

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