В Татарстане 9 апреля при пожаре в доме пострадали 2 взрослых и ребенок

В Татарстане спасаясь из пожара пострадали 3 человека
МЧС Татарстан
Вечером 9 апреля 2024 года, в экстренные службы поступили сведения о пожаре в п.г.т. Уруссу на ул. Татарстана, 12А. На месте горел частный дом. Об этом рассказали в МЧС РТ.
В ведомстве сообщили, что огнем была охвачена веранда и кровля дома.
Из полыхающего дома спаслись 3 человека – мужчина, женщина и 8-летний мальчик. Они выбрались на улицу через горящую веранду и получили ожоги, их госпитализировали. Площадь пожара - 76 кв. м.
Причина возгорания, по предварительной информации, нарушение правил технической работы электрооборудования. По главной версии, случилось короткое замыкание проводки в веранде.
Ранее мы писали о том, что в Елабужском районе Татарстана в ДТП с грузовиком погиб 29-летний водитель мопеда.
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