В Елабужском районе в ДТП с грузовиком погиб 29-летний водитель мопеда

9 апреля 2024 года, в Елабужском районе Татарстана на 999 километре трассы М-7 «Волга» случилась авария, в котором грузовик Скания влетел в мопед Alpha. Как итог, 29-летний водитель мопеда без мотошлема умер на месте. Об этом сообщили в ГИБДД по Республики Татарстан.

По предварительной информации, причина ДТП - водитель грузовика не выбрал безопасное расстояние. Следственные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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