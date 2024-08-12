В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

По информации Гидрометцентра РТ, дождь будет в регионе до 18 августа 2024 года. В скором времени ожидаются ливни и грозы. На текущей неделе температура прогнозируется ниже нормы примерно на 3-4 градуса: ночью будет +9...+15 градусов, а днем не больше 21 градуса.

13 августа, также ожидаются дожди с грозами и ветер до 17 м/с. В период с 14 по 17 августа аналогичная погода продержится.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты. Пули попали ему в голову, тело и плечо. Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей.

Кроме того, мы говорили, что на освещение и светофор для трасс Татарстана выделят 24,9 миллиона рублей. Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города. Тендер появился на сайте государственных закупок.