В Татарстане псевдосотрудники «Энергосбыта» обманули 74-летнюю пенсионерку

В Лениногорске Татарстана 74-летняя женщина попалась на крючок мошенников. Злоумышленник выдавал себя за работника «Энергосбыта». Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом рассказали в МВД по РТ.

Неизвестный позвонил местной жительнице и заявил, что у неё уже заканчивается договор на замену счётчика. Он просил ее продлить документ и поменять объект.

Пенсионерка все же ответила согласием и перешла по ссылке, которую ей отправил мужчина. Через некоторое время с её карточки было списано 45 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что челнинка потеряла ребёнка из-за халатности челнинских врачей и оказалась права.

Местная жительница хотела поехать на роды в РКБ, однако не получила направление в Набережных Челнах. Акушеры не стали проводить кесарево сечение, несмотря на то, что это было необходимо.