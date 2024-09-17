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Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать

Выпить друзья решили на дороге между детсадом и...

pixabay.com

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Сергей Полтанов и Арсений (имя изменено) познакомились на мероприятии около Шишкинских прудов. После этого они вместе отправились за пивом в магазин. Сергей был щедрый и решил угостить нового друга и дал деньги, чтобы приятель расплатился. На кассе Арсений хозяин хотел сунуть сдачу в карман, вот только владелец купюры успел ее выхватить. Конфликт замяли.

Выпить друзья решили на дороге между детсадом и Троицким кладбищем. Именно там мужчины вспомнили ситуацию с деньгами и стали драться. В ходе потасовки Арсений отлетел на ограждение и, как итог, получил травмы от удара затылком. Сергей ушёл, когда приятель ещё был в сознании и кричал. Через пару часов спустя тело обнаружили прохожие.

Местного жителя осудили на 1 год за смерти по неосторожности. Вину свою он признал. Его супруга выплатила 15 тыс. компенсации брату умершего, пишет Mash Iptash.

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