Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане построили 12% жилья от плана

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На совещании в Доме Правительства Республики Татарстан Марат Айзатуллин, Министр строительства, архитектуры и ЖКХ, объявил о том, что было построено 12% жилья от общего плана на текущий год. Кроме того, программа социального жилья выполнена на 5,3% с вводом в эксплуатацию 11 зданий общей площадью 8,6 тыс. кв. м.

Особым успехом является выполнение плана по индивидуальному жилищному строительству, где было передано в эксплуатацию 301 тыс. кв. м. жилой площади, что составляет почти 20% от общего плана. Однако по коммерческому строительству было сдано только 4,5% запланированного объема - 20 многоквартирных зданий общей площадью 66,4 тыс. кв. м. В этом году были заключены соглашения по реализации пяти национальных проектов и трех государственных программ, которые включают в себя 222 объекта строительства и ремонта.

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