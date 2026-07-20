Новости Татарстана

В Татарстане после дождей потеплеет до +28

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
20 июля в Татарстане прекратятся дожди, воздух ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сегодня, 20 июля, в Татарстане заметно потеплеет — воздух прогреется до +28 градусов. Ночные кратковременные дожди на востоке республики днем прекратятся, утром местами сохранится туман. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 13 м/с, но в Казани ветер будет слабее. Ночью температура составит от +12 до +17 градусов, а днем в столице республики ожидается до +26…+28. Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену похолоданию придет потепление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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