В Челнах с 14 сентября по 29 декабря пройдут еженедельные сельхозярмарки

В Республике Татарстан совсем скоро начнутся осенние сельхоз ярмарки. Такое распоряжение было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Осенние ярмарки в республике состоятся в период с 14 сентября по 29 декабря текущего года. Известно, что в Челнах за продуктами фермеров можно прийти на 3 территории, купить товары можно: на стадионе «Строитель», набережной Габдуллы Тукая и ипподроме.

Информация о времени появится позже.

Ранее мы писали о том, что смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России. Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru составили список уютных уголков в разных частях страны, включая колесо обозрения, живописные парки, смотровые площадки и милые улочки.

Некоторые места идеально подходят для романтической фотосессии и прогулок по осенней листве, другие вдохновляют на творчество и новые открытия, а где-то можно насладиться прогулкой на свежем воздухе.