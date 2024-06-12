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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане подорожал бензин до 6 копеек

В период с 27 мая по 3 июня 2024 года цены на дизель и бензин всех марок в регионе поднялись

pixabay

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В период с 27 мая по 3 июня 2024 года цены на дизель и бензин всех марок в регионе поднялись. Об этом стало известно о данных Татарстанстата.

Больше всего подорожал бензин АИ-98, цена поднялась на 6 копеек - до 68,36 рубля за 1 литр. Бензин АИ-95 теперь можно купить за 49,67 рубля за литр (топливо подорожало на 2 копейки).

Цена на бензин марки АИ-95 и на дизель увеличилась на 1 копейку - до 53,64 и 60,12 рубля соответственно.

Ранее мы писали о том, что метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара.

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