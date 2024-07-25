В Татарстане ожидается дождь с грозой

В Гидрометцентре Республике Татарстан рассказали, что местных жителей 25 июля 2024 года, прогнозируется переменчивая погода. Во многих районах региона будет облачно, днем пройдут дожди и грозы.

Сегодня в РТ ожидается +17...+22 градусов. В Казани будут дожди. Ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков. Такие меры решили начать вводить после скандала около Кадетского парка.

Кроме того, мы говорили, что в поселке Чебакса 24 июля открылся офис врача общей практики и педиатра. Врачебная амбулатория была возведена в рамках государственной программы национального проекта «Здравоохранение».