В поселке Чебакса 24 июля открылся офис врача общей практики и педиатра

Внутри есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор и многое другое. В помещении будут принимать акушерка, участковый терапевт, педиатр, фельдшеры и медицинские сестры. В кабинете можно получить помощь и сделать прививку.

Кроме того, в медучреждении появится возможность пройти маммографию и ФГДС.

Врачебная амбулатория была возведена в рамках государственной программы национального проекта «Здравоохранение».

Ранее мы писали о том, что в селе Державино началось строительство 2-этажной мечети. Для удобства посетителей эксперты сделают отдельные комнаты для омовений. Помимо этого, внутри будет оборудован зал для похоронных обрядов.

Кроме того, мы говорили, что суд Казанской епархии оставил иерея Виталия Беляева и еще 2 священников в РТ – Алексия Шаманина и Игоря Егорова без сана. Об этом сообщили в епархии.