В Татарстане 5 апреля ожидается дождь и мокрый снег

В Республике Татарстан в пятницу, 5 апреля 2024 года, ожидается дождь и мокрый снег в с-з районах региона.

Скорость ветра в северо-восточной части республики будет достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем ожидается +5... +10 градусов, на востоке Татарстана потеплеет до +13 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре по региону.

В Казани в ночь на 5 апреля прогнозируется +3...+5 градусов, а днем +6...+8 градусов.

Ранее мы писали о том, что на месте IKEA на проспекте Победы в Казани могут построить термы.