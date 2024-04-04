Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

В Татарстане 5 апреля ожидается дождь и мокрый снег
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В Республике Татарстан в пятницу, 5 апреля 2024 года, ожидается дождь и мокрый снег в с-з районах региона.

Скорость ветра в северо-восточной части республики будет достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем ожидается +5... +10 градусов, на востоке Татарстана потеплеет до +13 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре по региону.

В Казани в ночь на 5 апреля прогнозируется +3...+5 градусов, а днем +6...+8 градусов.

Ранее мы писали о том, что на месте IKEA на проспекте Победы в Казани могут построить термы.

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