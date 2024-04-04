Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

На месте IKEA в Казани могут построить термальный комплекс

На месте IKEA на проспекте Победы в Казани могут построить термы
На месте IKEA в Казани могут построить термальный комплекс

pixabay.com

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В ТЦ «Мега» на пр. Победы в Казани на месте IKEA могут возвести термальный комплекс. Переговоры для решения вопросов по строительству состоялись в конце прошлого года.

Сейчас «Газпромбанк» ищет новых арендаторов помещения. После ухода магазина IKEA из РФ необходимо заполнить около 400 000 кв. м. Известно, что термы могут открыться в 10 из 15 бывших магазинов.

В настоящее время специалисты проводят переговоры. Эксперты думают, что одним арендатором заполнить такое пространство не получится. Кроме того, существует вариант, что вместо иностранной компании могут открыть российский маркетплейс, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мы писали о том, что не так давно появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в Райана Гослинга в Казани.

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