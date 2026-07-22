Экономика

Шохин: рынок топлива стабилизируется, но ценовой шок сохраняется

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Глава РСПП Александр Шохин заявил о стабилизаци...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался серьезным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, это может повлиять на решение Банка России по ключевой ставке на заседании 24 июля.

Шохин отметил, что РСПП понимает аргументы ЦБ, если тот решит оставить ставку без изменений. Для полной нормализации топливного рынка потребуется время, хотя процесс уже пошел.

На снижение ставки влияют и другие факторы, в частности рост бюджетных расходов. Согласно данным «Электронного бюджета», в 2026 году расходы федерального бюджета и дефицит увеличатся, что также затруднит снижение ключевой ставки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел против продавцов топлива.

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