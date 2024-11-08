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В Татарстане открылся парк альпак «Пача Мама»

Размер инвестиций - 30 миллионов рублей

Предоставлено изданию

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Первый замруководителя агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Инсаф Галиев был на открытии инвестпроекта - парка альпак на площадке клуба «Свияга» недалеко от Свияжска.

В общественном пространстве на площади 2,7 гектаров в открытых вольерах к посетителям будут выходить альпаки, маралы, кролики и т.д.. На территории также есть сувенирный магазин с самыми разными аксессуарами местного производства.

Размер инвестиций - 30 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что хирург из Нижнекамска Гарипов вошёл в топ-10 бегунов Стамбульского марафона.
Об этом рассказали в телеграм-канале детской больницы Республики Татарстан.

В медицинском учреждении рассказали, что из-за того, что пролив находится рядом, на территории довольно ветрено. Кроме того, на 2-й половине дистанции мужчине приходилось бежать в гору.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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