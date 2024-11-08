Хирург из Нижнекамска Гарипов вошёл в топ-10 бегунов Стамбульского марафона

Хирург детской больницы Нижнекамска Рустем Гарипов участвовал в Стамбульском марафоне.

За хирургическим отделением номер 2 преодолел расстояние 42,2 км. Бегуны направляются от моста через пролив Босфор и проходят вдоль него.

В медицинском учреждении рассказали, что из-за того, что пролив находится рядом, на территории довольно ветрено. Кроме того, на 2-й половине дистанции мужчине приходилось бежать в гору.

Известно, что татарстанец смог прибежать со своим рекордом 3 часа 39 минут и 22 секунды. Так, мужчина оказался в топе-10 бегунов из России от 45 до 49 лет.

Ранее мы писали о том, что сын мэра Казани Тагир Метшин стал старшим преподавателем Казанского федерального университета.

Информация об этом появилась на сайте вуза. Известно, что период с 2013 по 2017 год молодой человек учился на юриста