В Татарстане отец забирал деньги у дочери на свои нужды

Прокуратура Алексеевского района Республики Татарстан организовала проверку после обращению 41-летней женщины. Местная жительница заявила о нарушении прав ее племянницы.

Во время проверки выяснилось, что девочка получает пенсию после смерти мамы. Известно, что с декабря минувшего года ребенок живет с опекуном, вот только деньги, которые должна получать девочка, забирает ее отец на свои нужны.

После обращения татарстанки прокурор обратился в суд, специалист попросил взыскать с нерадивого папы все средства, которые он забрал у собственной дочери

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет Республики Татарстан. В пресс-службе района не так давно говорилось, что населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса.