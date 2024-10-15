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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане отец забирал деньги у дочери на свои нужды

После обращения татарстанки прокурор обратился ...

Екатерина Елисеева

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Прокуратура Алексеевского района Республики Татарстан организовала проверку после обращению 41-летней женщины. Местная жительница заявила о нарушении прав ее племянницы.

Во время проверки выяснилось, что девочка получает пенсию после смерти мамы. Известно, что с декабря минувшего года ребенок живет с опекуном, вот только деньги, которые должна получать девочка, забирает ее отец на свои нужны.

После обращения татарстанки прокурор обратился в суд, специалист попросил взыскать с нерадивого папы все средства, которые он забрал у собственной дочери

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет Республики Татарстан. В пресс-службе района не так давно говорилось, что населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса.

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