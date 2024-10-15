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В Татарстане упразднят поселок в Агрызском районе

Об этом рассказали власти муниципалитета

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В Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет РТ.

Об этом рассказали власти муниципалитета.

В пресс-службе района не так давно говорилось, что населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса. В ходе Великой Отечественной войны там работали эвакуированные, а в 1960-е годы был лесопункт.

Последний житель поселка ушел из жизни в 2018 году, на всей территории Комсомолки сохранилось только одно хозяйство. По этой причине на собрании, которое состоялось в сентябре в Девятерне, было принято решение исключить поселок из перечня населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что реконструкция биоочистных сооружений в Казани завершена уже на 96%.

Об этом рассказал Министр строительства, архитектуры и Жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин.

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