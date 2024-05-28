В Татарстане очевидцы сняли на видео пожар в 100 кв м на кладбище

В Татарстане огнем охвачено старое кладбище, свидетели сняли пожар на видео, пишет Mash Iptash.

Все случилось в Набережных Челнах на ул. Мусы Джалиля. На фотографии можно увидеть дым, который поднимается от кладбища. По предварительной информации, вспыхнула сухая трава.

Площадь пожара - 100 кв. м. Точная причина возгорания неизвестна, сведений о потерпевших нет.