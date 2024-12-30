В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные нарушения, касающиеся безопасности новогодних городков. Заместитель министра внутренних дел республики Александр Мищихин отметил, что в текущих условиях обеспечение безопасности остается важнейшим приоритетом.



Инспекции выявили недочеты в Казани, Нижнекамске, Менделеевске, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тюлячинском и Новошешминском районах. Проблемы включают отсутствие должного контроля за периметром, наличие незакрытых участков, которые позволяют попасть на территорию городков без досмотра, и нехватку необходимых заграждений, таких как бетонные блоки или грузовики. Также была отмечена недостаточная работа сотрудников охранных компаний, которые не всегда проводили проверки посетителей.



В некоторых местах отсутствовали системы видеонаблюдения, что повышает риск инцидентов. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности участников праздничных мероприятий, особенно в условиях необходимости соблюдения строгих антитеррористических мер.



Документы с подробным описанием нарушений уже направлены в прокуратуру и антитеррористическую комиссию для дальнейшего разбирательства. Александр Мищихин напомнил, что несоблюдение установленных правил безопасности может привести к серьезным административным санкциям.



Заместитель министра подчеркнул, что они не допустят, чтобы игнорирование предписаний поставило под угрозу жизни и безопасность граждан. Все нарушения должны быть оперативно устранены.



Министерство внутренних дел Татарстана планирует усилить контроль за соблюдением всех мер безопасности и привлечь дополнительные ресурсы для охраны праздничных мероприятий. Подобные меры направлены на предотвращение возможных угроз и создание комфортной атмосферы для всех жителей и гостей республики.