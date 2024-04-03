Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Татарстане населенные пункты могут затопить 10 рек

32 населенных пункта Татарстана угрожают затопить 10 рек
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В Татарстане в зоне наводнения сейчас находятся 32 населенных пункта, в которых стоит 1003 дома.

Это пункты: Малые Турнали, Исергапово, Тумутук, Старая Тумба, Старое Камкино, Качелино, Уба, а также некоторые поселения на территории Мамадышского, Балтасинского, Буинского, Высокогорского, Ютазинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лениногорского, Новошешминского районов. Полный список есть на сайте МЧС.

Ранее Рустам Минниханов поручил специалистам обеспечить людей всеми необходимыми запасы, которые подвержены отрезанию от дорог из-за высокой воды, а также организовать дежурство аварийно-спасательных бригад и подготовить все нужное для временных дамб.

Напомним, мы писали о том, что в Татарстане из-за подъема уровня воды закрыли 2 моста через реку Свияга.

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