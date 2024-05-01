В Татарстане начнут строить 2-ую очередь технопарка «Иннопарк» в 2026 году

В Иннополисе планируют построить 2-ую очередь технопарка «Иннопарк», пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора особой экономзоны Рената Халимова.

Мужчина рассказал, что первая очередь готова на 100%. Открыть ее планируют в июне текущего года. Возведение второй очереди наметили на 2026 год. Повышенное внимание в Иннополисе сейчас уделяется парку «Лаишево».

Так, из-за высокого потенциала в «Лаишево» пойдут главные инвестиции на ближайший год. Еще в марте Ренат Халимов говорил, что площадь парка планируют увеличить со 116 до 660 га, или в 5 раз.

Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» также сообщил, что за прошлый год на участке появилось 60 новых компаний, что позволило устроить около 9 тысяч сотрудников.

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