В Татарстане на трассе М-7 загорелся грузовик

В Тукаевском районе Татарстана на парковке возле гостиницы «Автостолица», расположенной на 1065-м километре трассы М-7 «Волга», произошел пожар. О произошедшем информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По предварительной информации, пожар был вызван неосторожным обращением с огнем во время приготовления пищи на газовой горелке.

В результате инцидента 31-летний водитель грузовика «Даф» был доставлен в БСМП Набережных Челнов с ожогами второй степени и верхних дыхательных путей.

Ранее, столица РТ попала в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям.