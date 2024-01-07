Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане на трассе М-7 загорелся грузовик

Подписаться в Telegram

В Тукаевском районе Татарстана на парковке возле гостиницы «Автостолица», расположенной на 1065-м километре трассы М-7 «Волга», произошел пожар. О произошедшем информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По предварительной информации, пожар был вызван неосторожным обращением с огнем во время приготовления пищи на газовой горелке.

В результате инцидента 31-летний водитель грузовика «Даф» был доставлен в БСМП Набережных Челнов с ожогами второй степени и верхних дыхательных путей.

Ранее, столица РТ попала в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане в начале рабочей недели ожидается до - 33 градусов

Новости Татарстана

день назад

Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан

сетка мелкая ячейка закрыть вытяжку от насекомых

Новости Татарстана

5 часов назад

На трассе М-12 из Казани в Москву образовались пробки на АЗС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

ультразвуковая сварка проводов в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

2 человека погибли и один пострадал: в Казани произошла смертельная авария

Новости Татарстана

день назад

Моржи из Казани окунулись в купель на Комсомольском озере

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске провели елку для детей с ограниченными возможностями здоровья

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ветеран ВОВ отметил свое 104-летие
Лонгриды
7 минут назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

37 минут назад

В Татарстане на трассе М-7 загорелся грузовик

Новости Татарстана

час назад

Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям

Новости Татарстана

час назад

Метшин поздравил православных горожан с Рождеством

Новости Казани

2 часа назад

В Казани полицейские поздравили детей из семьи с трудностями

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным
Лонгриды
3 дня назад

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава РТ поздравил татарстанцев с Рождеством

Новости Татарстана

5 часов назад

На трассе М-12 из Казани в Москву образовались пробки на АЗС

Новости Татарстана

6 часов назад

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кори в РТ
«Строительство без разрешений и похищенные миллионы»: чем запомнился 2023 год в Татарстане
Лонгриды
4 дня назад

«Строительство без разрешений и похищенные миллионы»: чем запомнился 2023 год в Татарстане