Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям

В последнем квартале 2023 года Казань заняла четвертое место среди крупных и средних российских городов по уровню ожидаемой заработной платы соискателей вакансий. Эти данные были представлены Финансовым университетом при Правительстве России.

Согласно статистике, средняя ожидаемая зарплата в Казани составляет 122 тысячи рублей в месяц, превосходящая показатель Набережных Челнов, где она составляет 108 тысяч рублей.

Лидером по данному показателю стал Владивосток с уровнем в 127 тысяч рублей в месяц. Второе место занял Волгоград, где средняя ожидаемая зарплата составила 126 тысяч рублей, а третье – Рязань с уровнем в 124 тысячи рублей.

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