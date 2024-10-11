Экс-игрока «Ак Барса» Артема Лукоянова выселят из квартиры в Казани

Напомним, бывший игрок хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов, с которым местная команда не захотела продлевать контракт по итогам результатам сезона, имеет долги. В настоящее время хоккеист играет за «Юнисон» (Москва), однако вопросы в Казани он еще не решил. 10 октября 2024 года, выяснилось, что игрока выселят из квартиры.

В Ново-Савиновском районном суде вынесли приговор экс-игроку Артему Лукоянову. Так, у мужчины прекращается его право пользования жилищной площадью.

Истец по делу - Роман Косяченко, который, по информации издания InKazan, является частым участник судебных заседаний. Специалист выдает людям взаймы или покупает их долги у коллекторов, а затем занимается взысканием.

Ранее мы писали о том, что стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда.