Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане на 13 копеек подешевел бензин АИ-95

Одновременно с этим стали дороже другие марки б...

pixabay

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В период с 28 октября по 5 ноября 2024 года, в РТ до 56,26 рубля стало дешевле топливо АИ-95. Топливо снизилось в цене на 13 копеек за один литр. Об этом говорится в Татарстанстате.

Одновременно с этим стали дороже другие марки бензина. К примеру, цена на АИ-92 выросла на 1 копейку — до 51,91 руб. за один литр, АИ-98 и больше — на 6 коп. — до 78,34 руб..

Дизель, по информации на 5 ноября 2024 года, был 62,93 рубля. С 28 октября топливо подорожало на 45 коп..

Ранее мы писали о том, что авиарейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года. Специалист заявил, что сперва эксперты хотели запустить авиационный рейс между китайским городом и столице Татарстана в тестовом режиме на 1 месяц — 3 раза в неделю, однако после увеличенного спроса приняли решение продолжать отправлять самолеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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