Авиарейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года

Перелеты между Шанхаем и Казанью были продлены до марта следующего года по причине высокого спроса. Рейс может быть сохранен и позже. Об этом «РБК Татарстан» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

Специалист заявил, что сперва эксперты хотели запустить авиационный рейс между китайским городом и столице Татарстана в тестовом режиме на 1 месяц — 3 раза в неделю, однако после увеличенного спроса приняли решение продолжать отправлять самолеты до марта 2025 года.

Как рассказал Лернер, полеты между Казанью и другими городами Китайской народной республикой еще не обсуждаются.

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