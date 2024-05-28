В Татарстане летом 2024 откроют 11 новых пляжей
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В регионе уже начали готовиться к открытию 11 новых пляжей в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском и Мамадышском районах, и в Набережных Челнах.
Как сообщил Юрий Венедиктов, главный госинспектора по маломерным судам Татарстан ГУ МЧС РФ по РТ, уже были получены декларации о соответствии для 5 пляжей.
Ранее мы писали о том, что в Зеленодольском районе на Свияге 25-летний рыбак выпал за борт и утонул.
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