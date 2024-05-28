В Зеленодольском районе на Свияге 25-летний рыбак выпал за борт и утонул
ГУ МЧС России по РТ
Все случилось в районе с. Бритвино. Поиски начали водолазы поисково-спасательной службы Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Специалисты обследовали водоем площадью 15 тыс. кв. м, однако в первый день тело 35-летнего мужчины не нашли.
Поиски продолжились утром 27 мая 2024 года. Именно тогда водолазы извлекли тело с глубины 3,5 метров от берега. Спасательного жилета на умершем не было.
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