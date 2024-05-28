В Зеленодольском районе на Свияге 25-летний рыбак выпал за борт и утонул

Все случилось в районе с. Бритвино. Поиски начали водолазы поисково-спасательной службы Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Специалисты обследовали водоем площадью 15 тыс. кв. м, однако в первый день тело 35-летнего мужчины не нашли.

Поиски продолжились утром 27 мая 2024 года. Именно тогда водолазы извлекли тело с глубины 3,5 метров от берега. Спасательного жилета на умершем не было.