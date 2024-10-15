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В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-летней Валиевой

Министр отметил, что в Казани имеется прекрасны...

Kamila Valieva/ТГ

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Министерство спорта Республики Татарстан готово поддержать фигуристку Камилу Валиеву, если она захочет организовать свое ледового шоу. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Леонов изданию РИА «Новости».

Специалист также отметил, что в региональной столице РТ имеется прекрасный ледовый дворец и опытные эксперты, которые помогут подготовить все необходимое.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал девушку на четыре года за то, что она нарушила антидопинговые правила. Ограничения продлятся до декабря 2025 года.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала кадры со своего ледового шоу «Хранители времени». Все прошло 29 августа 2024 года, в Казани.

Напомним, Алина Загитова — одна в истории РФ и вторая в истории фигуристка-одиночница, которая получила все титулы в фигурном катании.

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