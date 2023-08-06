Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане до 30 сентября ограничили движение по дороге, которая идёт в Удмуртию

В Татарстане до 30 сентября ограничили движение по дороге, которая идёт в Удмуртию

inkazan.ru

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На дороге, которая соединяет Татарстан и Удмуртию, временно ограничат несколько участков. Согласно сообщению Миндортранса по республике, работы проводятся на двух отрезках дороги: No1 (км 0,0 — км 3,4) и No2 (км 0,0 — км 1,6) в Агрызском районе. Ограничение будет действовать до 30 сентября.


Соответствующие меры приняты с целью обеспечения безопасности и эффективности процесса капитального ремонта дороги. Призываем всех водителей соблюдать временные ограничения и быть готовыми к изменениям в планировании своих поездок.

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