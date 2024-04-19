В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

В Татарстане фиксируется дефицит рабочих и инженеров для промышленных предприятий. Об этом рассказал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам мужчины, потребность в сотрудниках на крупных промышленных предприятиях региона в настоящее время превышает 11 000 человек. Из них 80% - работники самого разного уровня квалификации.

По мнению Алексея, причина нехватки рабочих - недостаточный уровень внедрения автоматизации в производство, пишет КП-Казань.

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