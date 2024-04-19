3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ

3 общественных пространства в Казани оказались в реестр лучших практик благоустройства России. Специалисты оценивали проекты, которые осуществили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Всего люди подали 415 заявок от 85 субъектов. В числе проектов – Юнусовская площадь, парк «Светлая долина» и территория Большого Голубого озера.

Кроме того из Татарстана в реестр попали 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой (Тетюши), парк «Детский городок» (с. Пестрецы), парк «Кондурча» (Нурлат), «ТатАрские предания» – в город старой дорогой на ул. Коммуны (Арск).

Жюри оценивали влияние на улучшение качества горсреды, экономический и социальныт эффект, инновационность и осуществление реализации проекта.

Посмотреть все проекты, которые оказались в реестре в 2024 году.

Лучшие практики благоустройства Министерство строительства РФ выбирает каждый год с 2017-го. Об этом рассказали в Институте развития городов РТ.