ЦБ предложил включать ИНН клиентов в анкеты для договоров с цифровыми валютами

Банк России вынес на общественное обсуждение проект указания, который обяжет вносить ИНН клиента в анкету при заключении договоров, связанных с цифровыми валютами. Документ опубликован на сайте регулятора, передает ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, идентификационный номер налогоплательщика потребуется указывать в досье клиента для договора цифрового учета (о предоставлении доступа к адресу-идентификатору), брокерского обслуживания для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, доверительного управления этими активами, а также купли-продажи цифровых валют. Изменения связаны с планируемыми поправками в закон № 115-ФЗ.

Кроме того, проект устанавливает особенности идентификации физических лиц при приеме наличных через банкоматы для перевода на свои счета в других банках через систему быстрых платежей. Речь идет о сервисе «Cash-in в СБП».