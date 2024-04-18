В Татарстане экс-сотруднику МВД придется вернуть в казну около 59 700 000 рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры РТ к бывшему работнику МВД о взыскании в бюджет государства около 59 700 000 рублей, которые он потратил на покупку криптовалюты.

Суд постановил взыскать с экс-сотрудника МВД примерно 59,7 млн рублей. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Выяснилось, что с 2018 по 2022 годы мужчина купил и использовал цифровую валюту на сумму примерно 50 000 000 рублей. Помимо этого, он досрочно погасил ипотеку и приобрел машину бизнес-класса на сумму больше 9 000 000 рублей.

Так как квартира и авто были отчуждены, прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском об изъятии денег.

Сотрудник ранее был уволен по просьбе прокуратуры РТ из-за утраты доверия.

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