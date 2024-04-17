73-летнюю нижнекамскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление в групповом чате
Суд назначил штраф 73-летней пенсионерке из Нижнекамска Татарстана за оскорбление участника чата.
Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
В публикации ведомства говорится, что оскорбление было высказано в достаточно неприличной форме. На хулиганку составили протокол по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.
Размер штрафа - около 5 000 рублей.
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