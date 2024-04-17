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· 16+ · Екатерина Елисеева

73-летнюю нижнекамскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление в групповом чате

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Суд назначил штраф 73-летней пенсионерке из Нижнекамска Татарстана за оскорбление участника чата.
Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

В публикации ведомства говорится, что оскорбление было высказано в достаточно неприличной форме. На хулиганку составили протокол по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Размер штрафа - около 5 000 рублей.

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