В Татарстане 7 октября ожидается дождь

7 октября 2024 года, жителям Республики Татарстана могут понадобиться зонты, так как по прогнозу Гидрометцентра региона, прогнозируются осадки в виде дождя.

Утром в Татарстане будет туман. Ветер прогнозируется до 14 метров в секунду.

Днем в регионе потеплеет до 12…17 градусов тепла, на юге республике будет до +22 градусов. В Казани прогнозируется не больше +15…+17 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий.

Porsche Boxster S 2012 года является каршеринговым автомобилем. Это редкая модель, которая стоит 6 миллионов рублей. Его пригнали на Яхина для нового клиента. Для того чтобы взять в аренду такую машину, надо заплатить 25 тысяч рублей. За информацию о вандалах готовы заплатить. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.