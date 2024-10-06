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В Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

Двое парней из Казани попали на крупную сумму д...

кадр из видео Mash Iptash

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Двое парней из Казани попали на крупную сумму денег за порчу чужого спорткара. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Porsche Boxster S 2012 года является каршеринговым автомобилем. Это редкая модель, которая стоит 6 миллионов рублей. Его пригнали на Яхина для нового клиента. Для того чтобы взять в аренду такую машину, надо заплатить 25 тысяч рублей.

Пока автомобиль стоял в ожидании клиента, к нему подошли двое мужчин. Один из них позировал около и на машине, пока его товарищ фотографировал. По итогу теперь машина помята и с царапинами.

За информацию о вандалах готовы заплатить.

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