Двое парней из Казани попали на крупную сумму денег за порчу чужого спорткара. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Porsche Boxster S 2012 года является каршеринговым автомобилем. Это редкая модель, которая стоит 6 миллионов рублей. Его пригнали на Яхина для нового клиента. Для того чтобы взять в аренду такую машину, надо заплатить 25 тысяч рублей.

Пока автомобиль стоял в ожидании клиента, к нему подошли двое мужчин. Один из них позировал около и на машине, пока его товарищ фотографировал. По итогу теперь машина помята и с царапинами.

За информацию о вандалах готовы заплатить.