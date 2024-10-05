В Татарстане 6 октября ожидается +17 градусов

В РТ 6 октября 2024 года, в ночное время ожидаются осадки в виде дождя, днём дождь не прогнозируется.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что скорость ветра будет до 11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха понизится до +3 градусов, днём потеплеет до +12...+17 градусов.

Ранее мы писали о том, что в среднем заработная плата учителей в школах Татарстана при учете стимулирующих выплат и компенсаций - 51,2 тысяч рублей.

Кроме того, в текущем году 30 лучших учителей школ в Республике Татарстан для детей с ограниченными возможностями здоровья получили по 100 тыс. рублей, 149 педагогов, которые подготовили призеров и победителей всероссийской олимпиады — 86 тыс. рублей.

Помимо этого, сейчас действует программа «Земский учитель», по которой в с. РТ пришли трудиться 53 педагога, которые получили по 1 млн рублей.