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В РТ средняя зарплата учителей школ превысила 51 тыс. рублей

13 специалистов получили 100 тыс. рублей за под...

pixabay.com

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В среднем заработная плата учителей в школах при учете стимулирующих выплат и компенсаций - 51,2 тысяч рублей.

По информации Министерства образования и науки Татарстана, у преподавателей детсадов - 46,6 тыс. рублей.

Кроме того, в текущем году 30 лучших учителей школ в Татарстане для детей с ОВЗ получили по 100 тыс. рублей, 149 педагогов, которые подготовили призеров и победителей всероссийской олимпиады — 86 тыс. рублей.

Ещё 13 специалистов получили 100 тыс. рублей за подготовку призеров и победителей олимпиад по литературе и татарскому языку.

Помимо этого, сейчас действует программа «Земский учитель», по которой в с. РТ пришли трудиться 53 педагога, которые получили по 1 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани провели редкую операцию на легкое и сердце. Сложную операцию провел заслуженный врач РТ Валерий Матвеев.

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