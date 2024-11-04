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В Татарстане 4 ноября будут снег и ветер до 14 м/с

В региональной столице региона ожидается облачн...

pixabay.com

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В начале рабочей неделе в Республике Татарстан будет облачная погода и снег. Помимо этого, в регионе прогнозируется ветер до 14 метров в секунду.

Синоптики сообщили, что уже сегодня, 4 ноября 2024 года, температура воздуха в ночное время была от -1 до -6 градусов. При этом в дневное время потеплеет до 0 градусов.

В региональной столице региона ожидается облачная погода со снегом. В течение всего дня скорость ветра будет достигать 6-14 метров в секунду, а столбики термометра покажут от 0 до -4 градусов.

Ранее мы писали о том, что 4 ноября в РТ пройдут различные мероприятия в честь Дня народного единства. Кроме того, в ноябре в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» специалисты начнут проводить мастер-классы по работе с жидким стеклом. 3 ноября в музее-заповеднике в Елабуге прошла программа «Россия объединяет».

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