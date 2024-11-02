В РТ известна программа Дня народного единства

4 ноября в РТ пройдут различные мероприятия в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в телеканале ТНВ.

Известно, что гала-концерт пройдет в оперном театре имени Мусы Джалиля. В концерте будут участвовать артисты из 31 муниципалитета Татарстана.

С 1 ноября начнется «Большой этнографический диктант», на который можно записаться сейчас. В Татарстане его станут проведут 2 ноября в Доме дружбы народов и еще на 50 территориях региона.

3 и 4 ноября состоится акция «Ночь искусств», которая в 2024-м посвящена году семьи. Подробности программы на сайте «Культура.РФ».

Кроме того, в Казанском кремле 4 ноября ожидается проведение экскурсий и разных программ. В театре имени Камала состоится концерт, а в филармонии на сцене можно будет увидеть «Танцы народов Кавказа».

В течении всего ноября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» специалисты начнут проводить мастер-классы по работе с жидким стеклом.

3 ноября в музее-заповеднике в Елабуге будет программа «Россия объединяет».