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В Татарстане 36-летний мужчина упал с моста на трассе М7

Тело умершего было найдено уже в реке Каме

pixabay.com

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36-летний человек упал в Вятку с моста. Все случилось на автодороге М7 в Мамадыше. Очевидцы жуткого происшествия, к несчастью, не успели помочь мужчине.

Тело умершего было найдено уже в реке Каме.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона. Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в торговом центре.

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