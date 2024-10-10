В Татарстане 36-летний мужчина упал с моста на трассе М7

36-летний человек упал в Вятку с моста. Все случилось на автодороге М7 в Мамадыше. Очевидцы жуткого происшествия, к несчастью, не успели помочь мужчине.

Тело умершего было найдено уже в реке Каме.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона. Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в торговом центре.