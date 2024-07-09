В Татарстане 3 мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении парня

СК РФ по Татарстану в отношении 3 жителей Альметьевска 1996-2000 г.р. было возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК России, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК России.

По информации следствия, в ноябре 2022 года, фигуранты жестоко усадили 23-летнего парня в свою машину и доставили в квартиру на ул. Нариманова, где он пробыл пару часов, угрожая убить просили у него около 1,1 млн рублей. Через некотрое время пострадавший все-таки передал агрессорам деньги, средства он взял в кредит.

В настоящее время специалисты проводят следствие.

Ранее мы писали о том, что 49-летний ранее осужденный мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске. Известно, что женатый Дмитрий Зайцев играл с потерпевшими в догонялки, ловил на 2 этаже, а там уже совращал их. Ранее он сидел в исправительной колонии за умышленное убийство.