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В Татарстане 3 июня прогнозируются дожди, грозы и жара до +31 градуса

Ветер может достигать 17 метров в секунду

Екатерина Елисеева

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3 июня 2024 года, в Татарстане прогнозируется жара. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ. В республике ожидается переменная облачность, и в отдельных местах, в том числе в Казани, пройдут грозы и кратковременные дожди.

Ветер может достигать 17 метров в секунду.

Днем температура воздуха в Татарстане будет +31 градуса. В Казани +27...+29 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская.

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