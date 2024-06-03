В Татарстане 3 июня прогнозируются дожди, грозы и жара до +31 градуса

3 июня 2024 года, в Татарстане прогнозируется жара. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ. В республике ожидается переменная облачность, и в отдельных местах, в том числе в Казани, пройдут грозы и кратковременные дожди.

Ветер может достигать 17 метров в секунду.

Днем температура воздуха в Татарстане будет +31 градуса. В Казани +27...+29 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская.