В Татарстане 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская

В Бугульминском районе 2 июня 2024 года, из-за сильного дождя затопило с. Татарская Дымская. Сведения подтвердил в телеграм-канале глава района Линар Закиров.

Дождевая вода текла по улицам, где-то валялись обломанные ветки.

По словам чиновника, в результате неблагодприятных погодных условий никто не пострадал. Все дома остались целы. Все социальные объекты продолжают работать.

Линар Закиров заявил, что эвакуировать жителе и разворачивать пунктов размещения не было необходимости. Власти контролируют ситуацию.