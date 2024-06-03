В Татарстане 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская
Линар Закиров
В Бугульминском районе 2 июня 2024 года, из-за сильного дождя затопило с. Татарская Дымская. Сведения подтвердил в телеграм-канале глава района Линар Закиров.
Дождевая вода текла по улицам, где-то валялись обломанные ветки.
По словам чиновника, в результате неблагодприятных погодных условий никто не пострадал. Все дома остались целы. Все социальные объекты продолжают работать.
Линар Закиров заявил, что эвакуировать жителе и разворачивать пунктов размещения не было необходимости. Власти контролируют ситуацию.
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